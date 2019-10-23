هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أكتوبر, 2019 06:37 ص

قافلة للجيش الاميركي تصل الى بلدة بردرش في كردستان العراق بعد انسحابها من شمال سوريا في 21 تشرين الاول/اكتوبر 2019.

يلتقي وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الأربعاء في بغداد، المسؤولين العراقيين لمناقشة التطورات الإقليمية بعد وصول قواته الاثنين إلى إقليم كردستان الشمالي إثر انسحابها من شمال شرق سوريا، بحسب مصدر دبلوماسي.

وأشار إسبر إلى أنه سيلتقي خصوصاً نظيره العراقي نجاح الشمري. وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أكدت في بيان الثلاثاء أنه "لا توجد أي موافقة على بقاء هذه القوات (الأميركية) داخل العراق".

وأوضحت قيادة العمليات في بيان أن "جميع القوات الأميركية التي انسحبت من سوريا، حصلت الموافقة على دخولها إقليم كردستان، اتنقل خارج العراق".

وأعلن إسبر في تصريح لشبكة "سي أن أن" خلال مقابلة أجريت معه أثناء زيارة قاعدة الأمير سلطان قرب الرياض، حيث تنتشر قوات أميركية، أن قوات بلاده التي تنسحب من سوريا ستتمركز "موقتاً" في العراق قبل العودة إلى الولايات المتحدة.

ولدى الولايات المتحدة حاليا 5200 عسكري في العراق ينتشرون في إطار التحالف الدولي ضد الجهاديين بقيادة واشنطن. وتوزعهم على عدد من القواعد في العراق يثير جدلا حيث تعارض قوى شيعية سياسية وعسكرية عراقية وجودهم وتطالب بسحبهم من البلاد.

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