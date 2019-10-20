هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أكتوبر, 2019 01:33 م

وزير الدفاع الاميركي مارك إسبر يتحدث خلال مناسبة عسكرية في فيريجينا في 30 ايلول/سبتمبر 2019.

وصل وزير الدفاع الاميركي مارك إسبر إلى كابول الاحد في زيارة لم تعلن مسبقا، على ما أفاد مسؤول أفغاني.

وتأتي زيارة إسبر، الأولى التي يقوم بها لأفغانستان منذ توليه وزارة الدفاع في تموز/يوليو، وسط غموض كبير حول مصير المهمة العسكرية الأميركية في أفغانستان بعد انهيار المفاوضات بين واشنطن وحركة طالبان.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الافغانية فواز امان إنّ إسبر سيلتقي "أبرز القادة الافغان ويتلقى عرضا موجزا بخصوص العمليات".

وكانت الولايات المتحدة وطالبان الشهر الفائت على وشك توقيع اتفاق يتضمن سحب القوات الأميركية من افغانستان مقابل ضمانات أمنية متنوعة من الحركة الجهادية.

لكن الامال بتوقيع الاتفاق تبددت بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المحادثات مع المتمردين باتت بحكم "الميتة" بعد هجوم لطالبان اسفر عن مقتل جندي أميركي.

وتحدث الموفد الأميركي زلماي خليل زاد الذي قاد المفاوضات، في شكل غير رسمي مع مسؤولي طالبان اثناء زيارة لباكستان، ما عزز إمكان سعي واشنطن لاستئناف المفاوضات.

ولم ترد القوات الأميركية في افغانستان ومقرها كابول على طلب وكالة فرانس برس التعليق على زيارة إسبر.

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