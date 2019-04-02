هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أبريل, 2019 04:42 م

مقاتلة اف-35 تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في 26 كانون الاول/ديسمبر 2018

أعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان الثلاثاء أنّه يبقى متفائلاً بإتمام صفقة بيع طائرات مقاتلة من نوع إف-35 إلى تركيا، رغم قرار واشنطن تعليق تسليم معدّات مرتبطة بعمل هذه الطائرات إلى أنقرة.

وقال شاناهان في تصريح صحافي "تكلّمتُ مرارًا مع وزير الدّفاع (التركي خلوصي) أكار، وأنا مقتنع بأننا سننجح بترتيب الأمور مع حلفائنا الاستراتيجيّين"، في إشارة إلى تركيا.

وتابع المسؤول الأميركي لدى استقباله نظيره المنغولي نياماجين انخبولد "أعتقد أنّنا سنجد حلاً للمشكلة بشكل يُتيح حصول تركيا على الباتريوت والـ+إف-35+".

اتّفقت تركيا مع روسيا لشراء النّظام المضادّ للصواريخ إس-400، على أن يبدأ التسليم ابتداءً من الصيف المقبل. إلا أنّ الولايات المتحدة تعتبر أنّ هذا النوع من السلاح الروسي لا يتلاءم مع معدّات الحلف الأطلسي التي تتزوّد بها تركيا.

كما يخشى الأميركيون أن ينجح هذا النظام الصاروخي الروسي في كشف التكنولوجيا الحديثة التي تتزوّد بها طائرات الفانتوم . لذلك تقترح واشنطن على أنقرة شراء أنظمتها من نوع باتريوت، بدلاً من نظام إس-400 الروسي.

وكان البنتاغون أعلن الإثنين تعليق تسليم معدّات أرضيّة مرتبطة بتشغيل مقاتلات إف-35.

وطلبت تركيا شراء مئة طائرة من نوع إف-35. وقد تسلّمت في حزيران/يونيو الماضي أولى هذه الطائرات، إلا أنّها لا تزال في الولايات المتحدة بانتظار انتهاء تدريب الطيارين الأتراك عليها، حسب ما أعلن مسؤول عسكري لوكالة فرانس برس.

وختم شاناهان كلامه بالقول "لي ثقة كاملة بأهمّية الاقتراح الذي تقدّمنا به إلى تركيا بشأن منظومة باتريوت وسعرها والمشاركة الصناعيّة المصاحبة لها".

وتُشارك تركيا في سلسلة تصنيع طائرات إف-35 التي تُنتجها شركة لوكهيد مارتن الأميركيّة. إذ تصنع شركات تركيّة قطعاً تُستخدم في هيكل الطائرة ونظام الدّفع فيها.

وفي وقت لاحق، أكّد رئيس هيئة الأركان الأميركيّة الجنرال جو دانفورد أنّ الولايات المتحدة قدّمت "عرضًا جيّدًا للغاية" لتركيا من أجل شراء الباتريوت.

وقال لصحافيين "ما زلنا نعمل على ذلك، ونأمل في التوصّل إلى اتّفاق مع تركيا".

وعندما سئل عمّا إذا كانت الولايات المتحدة تستعدّ لافتراض أنّ تركيا لم يعد من الممكن اعتبارها حليفاً موثوقاً لحلف شمال الأطلسي، قال الجنرال دانفورد "أنا مقتنع بأنّ نقاط التقاءنا أكثر بكثير من نقاط اختلافنا مع تركيا".

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