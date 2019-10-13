هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أكتوبر, 2019 04:58 م

وزير الدفاع الاميركي مارك إسبر يتحدث اثناء فاعلية في فيرجينيا في 30 ايلول/سبتتمبر 2019.

تعهد وزير الدفاع الاميركي مارك إسبر الاحد أن يتعاون البنتاغون مع التحقيق الذي يجريه ديموقراطيو الكونغرس لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خرق واضح لسياسة الرئيس لإفشال التحقيق.

واوضح إسبر أن وزارته ستحاول الامتثال لاستدعاء من الديموقراطيين في مجلس النواب الساعين للحصول على سجلات تتعلق بحجب المساعدات العسكرية الأميركية عن أوكرانيا.

وقال إسبر في مقابلة على قناة "سي بس اس" "سنفعل كل شيء للتعاون مع الكونغرس".

ويأتي موقف إسبر غداة إعلان البيت الابيض أنه لن يتعاون مع مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، معتبرا إطلاق إجراءات عزل ترامب غير شرعية وغير دستورية.

واستخدم ترامب تويتر لشنّ هجوم على التحقيق متحدثا عن نظرية مؤامرة من جانب "دولة عميقة" تحاول إطاحته.

وأرسل النواب الديموقراطيون الاثنين مذكرات استدعاء لمكتب ميزانية البنتاغون والبيت الأبيض، مطالبين بوثائق مرتبطة بمنع ترامب المساعدات العسكرية عن أوكرانيا.

ويسعى رؤساء اللجان الثلاث في مجلس النواب الذين يقودون التحقيق الى معلومات تتعلق بضغط ترامب على نظيره الأوكراني لالحاق ضرر بجو بايدن، المرشح الاوفر حظا لتمثيل الحزب الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية في العام 2020، على ان يكون ذلك شرطا لتلقي المساعدات العسكرية.

وأبلغ إسبر محطة "فوكس نيوز" الاحد أن مسؤولي الإدارة وترامب نفسه قد لا يجيزون الإطلاع على المستندات التي يطلبها أمر الاستدعاء.

وقال "للبيت الأبيض رأي في إصدار الوثائق أيضا. هناك عدد من الأمور التي تؤدي دورا في هذا".

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