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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 سبتمبر, 2018 04:33 ص 07 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 04:33

وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس في البيت الأبيض في واشنطن في 30 تموز/يوليو 2018 (afp_tickers)