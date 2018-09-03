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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 سبتمبر, 2018 12:57 م 03 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:57

وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان على القسم المحتل من هضبة الجولان في 7 اب/اغسطس 2018

أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الاثنين أن لا جدوى من التفاوض مع الفلسطينيين حول قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة وأن على الدولة العبرية التصرف بشكل أحادي.

منذ أسابيع تحاول الامم المتحدة ومصر التفاوض حول وقف لاطلاق النار بين اسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وصرح ليبرمان في مؤتمر صحافي في القدس "انا على اطلاع بكل المفاوضات وأعرف كل الوسطاء وكل ما يحصل"، بحسب ما نقل عنه مكتبه.

وأضاف "لن تؤدي هذه المفاوضات سواء كانت حول رام الله أو غزة الى نتيجة".

وتابع "كل المفاوضات أدت الى طريق مسدود وبالتالي علينا في ما يتعلق بالفلسطينيين حول رام الله و غزة التصرف بشكل أحادي وتحديد الواقع بشكل أحادي كما نراه نحن".

وشدد ليبرمان على أن بلاده مستعدة في حال عودة الهدوء الى قطاع غزة للسماح بمزيد من التبادلات مع الجيب المحاصر والذي تفرض عليه اسرائيل حصار بريا وبحريا وجويا مشددا منذ أكثر من عقد.

وأوضح ليبرمان ان "الغزاوي العادي القلق على مصدر رزقه وأسرته عليه أن يدرك أن أي مشاركة في أعمال ارهابية ستؤدي الى تدهور ظروف العيش".

وتشهد الحدود بين القطاع واسرائيل منذ 30 آذار/مارس تظاهرات للفلسطينيين ومواجهات مع قوات الامن الاسرائيلية. وقتل 172 فلسطينيا على الاقل بنيران اسرائيلية منذ ذلك التاريخ فيما قتل جندي اسرائيلي في العشرين من تموز/يوليو الفائت.

وخاضت اسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ 2008.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب