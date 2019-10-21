هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أكتوبر, 2019 03:52 م

اسبر خلال اللقاء مع الصحافيين الاربعاء في واشنطن، 28 اب/اغسطس 2019

وصل وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر إلى الرياض الاثنين في زيارة غير معلنة مسبقا، بحسب قناة "الاخبارية".

لكن المصدر لم يكشف برنامج هذه الزيارة التي تأتي بعد تلك التي قام بها المسؤول الأميركي الى أفغانستان.

وكانت واشنطن قررت في 11 تشرين الاول/ أكتوبر إرسال آلاف من جنودها إلى السعودية لحماية حليفتها الكبرى في المنطقة في مواجهة اعمال "زعزعة الاستقرار" التي تقوم بها ايران، وفقا للولايات المتحدة.

واعلنت واشنطن أواخر ايلول/سبتمبر إرسال 200 جندي الى المملكة، في أول انتشار من نوعه منذ انسحاب القوات الأميركية في عام 2003.

وبالإضافة إلى الجنود، تشمل التعزيزات الاميركية منظومتي "باتريوت" و"ثاد" المضادة للصواريخ.

وخلال الأشهر الأخيرة، ازداد التوتر حدة في المنطقة بين السعودية والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى.

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