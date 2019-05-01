هذا المحتوى تم نشره يوم 01 مايو, 2019 02:58 م

وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان خلال مؤتمر صحافي في مقر الحلف الاطلسي في بروكسل في 14 شباط/فبراير 2019

أعلن البنتاغون الاربعاء أن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان ألغى رحلة إلى أوروبا بسبب الازمة في فنزويلا والاحداث على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال المتحدث باسم الوزارة جو بوتشينو "لن يتوجه الوزير شاناهان إلى أوروبا بعد أن قرر أن وجوده الحالي في العاصمة سيسمح له بالتنسيق بشكل أكثر فعالية مع وكالة الأمن القومي ووزارة الخارجية في فنزويلا ومواصلة التنسيق مع وزارة الأمن الوطني للحصول على دعم على طول الحدود الجنوبية الغربية".

وكان شاناهان خطط لجولة في ألمانيا وبلجيكا وبريطانيا تبدأ الخميس.

لكن وزير الخارجية مايك بومبيو أعلن في وقت سابق الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب مستعد للقيام بعمل عسكري لحل الأزمة في فنزويلا.

وكان من المقرر أن يحضر شاناهان احتفالات في ألمانيا وبلجيكا بمناسبة تغيير قائد القيادة الأميركية الأوروبية، والقائد الأعلى في حلف شمال الأطلسي.

وكان من المتوقع أن يلتقي نظيره البريطاني غافن ويليامسون قبل عودته السبت.

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