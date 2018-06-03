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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 يونيو, 2018 01:19 م 03 يونيو 2018 - آخر تحديث - 13:19

وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية يتحدث أمام مؤتمر شانغري-لا الدولي للأمن في سنغافورة في 3 حزيران/يونيو 2018.

أكد وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية الأحد ان الإمارة الخليجية الصغيرة الغنية بالغاز لن تقبل انجرارها الى نزاع مع جارتها إيران.

وقال العطية خلال مؤتمر دولي للأمن في سنغافورة إنه رغم وجود "الكثير من الاختلافات" بين البلدين، فإن الدوحة "لن تشعل حربا" في المنطقة.

وتساء العطية "هل من الحكمة دعوة الولايات المتحدة وإسرائيل لخوض حرب مع إيران؟ إيران جارة لنا".

وتابع "إذا كان هناك طرف ثالث يحاول دفع المنطقة او دولة معينة في المنطقة لبدء حرب مع إيران، فإن ذلك سيكون خطرا".

وتثير تصريحات العطية التكهنات حول إمكانية اشارته ضمنا الى السعودية التي تقود حملة مقاطعة مستمرة منذ عام ضد قطر التي تتهمها الرياض بتمويل جماعات ارهابية والتقرب من إيران.

وتنفي قطر هذه الاتهامات وتقول إن دول المقاطعة، التي تشمل الامارات والبحرين ومصر، تسعى الى تغيير النظام في الدوحة.

وردا على سؤال عما إذا كان ممكنا استخدام القواعد الجوية الاميركية في قطر لشن غارات جوية ضد إيران، قال العطية إن بلاده ليست "محبة للحرب"داعيا الى التفاوض والحوار.

وقال امام منتدى "شانغري-لا" الأمني "يجب أن ندعو ايران، ونضع كافة الملفات على الطاولة ونتناقش لارساء السلام (عوضا عن) الحرب".

وتستضيف قطر قاعدة العديد الجوية، أكبر قاعدة اميركية في المنطقة مع آلاف الجنود والعتاد العسكري فضلا عن مركز قيادة للعمليات.

ودعا العظية أيضا الى اعادة تفعيل الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران الموقع العام 2015، والذي رفعت بموجبه العقوبات على طهران مقابل الحد من برنامجها النووي.

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الفائت من الاتفاق النووي مع إيران وأعاد فرض العقوبات المعلقة بموجب الاتفاق.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب