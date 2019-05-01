هذا المحتوى تم نشره يوم 01 مايو, 2019 04:52 م

صور ارشيفية مركبة بتاريخ 23 آذار/مارس 2019 تظهر (من اليسار إلى اليمين) الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتحدث إلى الصحافيين في واشنطن بتاريخ 22 آذار/مارس 2019 ووزير العدل وليام بار بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير 2019 والمدعي الخاص روبرت مولر بتاريخ 19 حزيران/يونيو 2013

دافع وزير العدل الأميركي بيل بار الأربعاء أمام مجلس الشيوخ عن طريقة تعامله مع التقرير النهائي لروبرت مولر المدعي الذي كان مكلفا التحقيق في التدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وأعرب الوزير الذي تتهمه المعارضة الديموقراطية بالتساهل ازاء الرئيس دونالد ترامب، عن "ارتياحه" لقراره عدم ملاحقة الرئيس بتهمة عرقلة العدالة في إطار هذا التحقيق.

وتستمع اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ لبيل بار للمرة الاولى منذ نشر في 18 نيسان/أبريل التقرير النهائي لمولر الذي يبرأ الرئيس من شبهات التواطؤ مع موسكو خلال حملة 2016.

وشرح مولر في التقرير المكون من 400 صفحة، الضغوط التي مارسها الرئيس ترامب على التحقيق بدءا بمحاولة إقالته.

والأربعاء اعتبر وزير العدل أنه "من غير العادل واللامسؤول" نشر التقرير الذي لا يتضمن "أدلة كافية" لاطلاق ملاحقات.

وأكد بيل بار أن مولر الذي تحادث معه هاتفيا لم يعترض على النقل "غير الدقيق" للوقائع بل على قلة "المضمون".

- استياء -

وبعد تحقيق دام 22 شهرا على الأقل سلم مولر في 22 آذار/مارس تقريرا للوزير الذي لخص الاستنتاجات الرئيسية بعد يومين في بريد الى الكونغرس. وأكد في حينها ترامب "تبرئته التامة" من شبهات "التواطؤ وعرقلة عمل القضاء".

وكتب مولر إلى الوزير في 27 آذار/مارس ليشكو من الطريقة التي عرض فيها نتائج تحقيقاته.

في بريده الذي اطلعت عليه فرانس برس اعتبر أن الملخص اليس نشره بيل بار قبل ثلاثة أيام لا يعكس "مضمون وطبيعة وجوهر" تحقيقه.

وقال مولر "هناك الآن نوع من الإرباك لدى الرأي العام حول أوجه نتائج تحقيقاتنا. وهذا يهدد أحد أهدافنا الأساسية التي دفعت بالوزارة إلى تعيين مدع عام : ضمان ثقة الرأي العام التامة في نتائج التحقيق".

وأدى الكشف عن وجود هذا البريد الى تصعيد هجمات المعارضة ضد الوزير مع مطالبة عدد من الديموقراطيين باستقالته.

وكتب الديموقراطي آدم شيف في تغريدة "على بيل بار الاستقالة. لقد خدع الشعب الأميركي بملخص غير دقيق لتقرير مولر. ثم خدع الكونغرس عندنا نفى أنه كان على علم بمخاوف مولر. كيف يمكننا الوثوق به كحكم حيادي؟".

وأشار الأعضاء الديموقراطيون في مجلس الشيوخ الى نفي الوزير المتكرر الذي قال خلال جلسة استماع سابقة في الكونغرس انه ليس على علم باي استياء في اوساط مولر.

- "عار" -

وبعد ان اشاد بعمل مولر، أعرب عن "دهشته" لقراره بعدم التوصل الى نتيجة بشأن العرقلة وانه "لم يفهم منطقه" في هذا الخصوص.

وغردت المرشحة الديموقراطية الى البيت الابيض اليزابيث وورن قائلة "بار عار (...) يجب ان يستقيل".

وأضافت "واستنادا الى وقائع وردت في تقرير مولر على الكونغرس ان يطلق اجراءات اقالة الرئيس".

وعلى غرار وورن، يريد عدد من الديموقراطيين اطلاق هذه المبادرة. ويختلف الديموقراطيون حول جدوى إطلاق عملية في الكونغرس لإقالة الرئيس التي سيكون مصيرها الفشل نظرا إلى الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ولتحويل الانتباه عن المواضيع الاخرى لحملة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

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