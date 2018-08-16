وزير المالية التركي يتوجه الى المستثمرين في ظلّ استمرار تحسن الليرة
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وزير المال التركي براءة البيرق يلقي كلمة يعرض فيها سياسته الاقتصادية في 10 آب/أغسطس 2018 في اسطنبول(afp_tickers)
يستمرّ تحسّن قيمة العملة التركية الخميس قبل لقاء منتظر جداً بين وزير المالية التركي براءة البيرق أيضا صهر الرئيس رجب طيب إردوغان، مع مئات المستثمرين الأجانب.
ومن المفترض أن يتحدث البيرق الذي عُيّن وزيرا للخزانة والمالية الشهر الفائت، عند الساعة 13,00 ت غ إلى ألف مستثمر من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا عبر الدائرة المغلقة في خطوة غير مسبوقة، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.
وأفادت الوكالة أن خلال هذا المؤتمر سيتناول البيرق التطورات الأخيرة المتعلقة بالاقتصاد.
وقبل هذا الموعد الذي تراقبه الأسواق، سجّلت قيمة العملة التركية التي انهارت الأسبوع الماضي على خلفية أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة، تحسّناً لليوم الثالث على التوالي. وقد اكتسبت قيمتها 1,80% مقابل الدولار عند الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش.
ويبدو أن العملة استقرّت منذ الثلاثاء نتيجة تدابير اتخذها البنك المركزي وقيود جديدة وضعتها السلطات المصرفية للحدّ من المضاربة على العملة التركية.
وشهدت العملة التي خسرت 40% من قيمتها هذا العام، انهياراً كبيراً الأسبوع الماضي ما أدى إلى هلع في البورصات العالمية خوفا من عدوى.
وسرّع انهيار العملة، تصاعد التوتر بين تركيا والولايات المتحدة اللتين تبادلتا فرض عقوبات ورفعتا الرسوم الجمركية على بعض المنتجات.
ورغم تحسّن قيمة العملة في الأيام الأخيرة، لا يزال الاقتصاديون متخوّفين إزاء التوتر بين أنقرة وواشنطن المرتبط خصوصا باعتقال قسّ أميركي في تركيا ووضع إردوغان يده على الاقتصاد.
وفوجئت الأسواق برفض البنك المركزي رفع معدلاته للفوائد الشهر الماضي، رغم انهيار العملة والتضخم المتصاعد. ويعارض اردوغان ذلك بحزم.
ومن المتوقع أن يكون المستثمرون منتبهين لإشارات محتملة حول معدلات الفوائد أثناء مؤتمر البيرق الخميس.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب