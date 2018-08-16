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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أغسطس, 2018 10:42 ص 16 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:42

وزير المال التركي براءة البيرق يلقي كلمة يعرض فيها سياسته الاقتصادية في 10 آب/أغسطس 2018 في اسطنبول (afp_tickers)