وزير النقل الإيطالي يخشى من "مأساة فادحة" بعد انهيار جسر جنوى
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
صورة من حساب باولا بيريرا على فيسبوك في 14 آب/اغسطس 2018 تظهر الجسر المنهار في جنوى(afp_tickers)
انهار قسم من جسر كبير هو طريق سريع في جنوى بإيطاليا الثلاثاء، ما أدى الى اصابة العديدين، في حادث وصفه وزير النقل الإيطالي دانيلو تونينللي بأنه "مأساة فادحة".
ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن مصادر في وزارة الداخلية قولها أن 11 شخصا على الأقل قتلوا، إلا أنه من غير الممكن تأكيد عدد الضحايا بعد.
ويقوم عمال الانقاذ بالبحث بين الأنقاض بعد انهيار الجسر وتحدثوا عن "عشرات الضحايا"، فيما أظهرت صور من الموقع سقوط الحطام فوق سكة حديد. وعلقت سيارات وشاحنات بين الأنقاض كما تضررت مبان مجاورة.
وأظهرت مشاهد التلفزيون وسط الضباب صورا لجسر "موراندي" الذي انهار جزء كبير منه عند الظهر (10,00 ت غ). وتحدثت وسائل الإعلام الإيطالية عن انهيار 200 متر من الجسر الموجود في منطقة صناعية في غرب جنوى.
وصرح وزير النقل والبنى التحتية الإيطالي على موقع تويتر "أتابع بخوف كبير ما حدث في جنوى وما يبدو أنه مأساة فادحة".
وصرح وزير الداخلية المسؤول عن أجهزة الشرطة والإطفاء "نحن نتابع الوضع لحظة بلحظة"، وقدم الشكر لأجهزة الطوارئ على استجابتها السريعة.
وقال متحدث باسم جهاز الإطفاء لفرانس برس إن الجزء المنهار سقط على خط للسكة الحديد على مسافة مئة متر أسفل الجسر وإن سيارات وشاحنات سقطت مع الجسر.
وذكرت أجهزة الطوارئ على تويتر "رجال الاطفاء يعملون معا كما تم إرسال فرق إنقاذ وكب بوليسية".
تقع جنوى بين البحر وجبال شمال غرب إيطاليا وتكثر فيها الجسور العلوية والأنفاق نظراً لوعورة تضاريسها.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب