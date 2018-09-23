وزير اماراتي ينفي اي مسؤولية لبلاده في هجوم ايران
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نقل جندي جريح في الهجوم على عرض عسكري في مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران في 22 أيلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
نفى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الأحد أي علاقة لبلاده في الهجوم الذي وقع السبت في منطقة الأهواز في إيران واسفر عن مقتل 29 شخصا، متهما طهران ب"التحريض" ضد بلاده.
وكانت طهران اتهمت "دولة خليجية صغيرة" لم تذكرها بالاسم بالوقوف وراء هذا العمل "الإرهابي".
وأفادت حصيلة رسمية أن 29 شخصا قتلوا في الأهواز، كبرى مدن محافظة خوزستان التي يشكل العرب غالبية سكانها، عندما اطلقت مجموعة مسلحة من أربعة رجال النار صباح السبت على حشد كان يحضر عرضا عسكريا.
وكتب قرقاش في تغريدة على تويتر "التحريض الرسمي ضد الإمارات في الداخل الإيراني مؤسف ويتصاعد عقب هجوم الأهواز في محاولة للتنفيس المحلي".
وبحسب قرقاش فأن " موقف الإمارات التاريخي ضد الإرهاب والعنف واضح وإتهامات طهران لا أساس لها".
واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الإماراتي في طهران لإبلاغه "باحتجاج حازم على التصريحات غير المسؤولة والمهينة التي أدلى بها مستشار" للحكومة الإماراتية.
ولم توضح طهران اسم المسؤول الإماراتي ولا أين أدلى بتصريحاته.
وحذرت طهران القائم بالأعمال الإماراتي من أن "الحكومة الإماراتية ستتحمل مسؤولية (...) أي دعم فاضح للإرهاب يعلنه أفراد مرتبطون" بها.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب