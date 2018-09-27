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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 سبتمبر, 2018 05:05 م 27 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:05

لافروف مغادرا بعد مشاركته في اجتماع لمجلس الامن الدولي في نيويورك الخميس في 27 ايلول/سبتمبر 2018

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الخميس أنه أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال محادثات "صعبة" بأن موسكو لن تفلت بعد الآن من عواقب استخدامها اسلحة كيميائية.

وصرح هانت لقناة "سكاي نيوز" أنه اجرى مع لافروف "تبادلا صريحا للآراء" على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الاسبوع في نيويورك.

وياتي بث المقابلة غداة تقرير مجموعة "بيلينغكات" الاستقصائية بأن احد المشتبه بهما في تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال في انكلترا هو كولونيل في الاستخبارات العسكرية الروسية.

وقال هانت "لقد كان لقاء صعبا لأن روسيا لا تقبل أنها أمرت اثنين من الاستخبارات العسكرية الروسية باستخدام أسلحة كيميائية على الأراضي البريطانية".

وقال هانت ان قتل منتقد الكرملين الكسندر ليتفينينكو بمادة مشعة في 2006 الذي تلقي لندن مسؤوليته على روسيا، جعل موسكو تفكر أن بإمكانها الافلات بارتكاب جرائم مشابهة.

وأضاف هانت "انهم يشعرون أنهم أفلتوا ب(جريمة ليتفينينكو). ولهذا السبب كان رد فعل (رئيسة الوزراء البريطانية) تيريزا ماي كان مختلفا جدا هذه المرة".

وشفي سكريبال وابنته يوليا من الهجوم الذي وقع في اذار/مارس في مدينة سالزبيري تقول بريطانيا انه استخدم فيه غاز نوفيتشوك.

الا ان الحادث أدى إلى أكبر موجة من عمليات طرد الدبلوماسيين المتبادلة بين موسكو ودول غربية.

وجمدت العلاقات بين لندن وموسكو منذ ذلك الوقت.

ونفت روسيا بشدة اغتيال ليتفينينكو او الهجوم على سكريبال.

في وقت لاحق، نقلت وسائل الإعلام في موسكو عن احد اعضاء البعثة الروسية لدى الامم المتحدة أنه لم يكن هناك لقاء ثنائي بين لافروف وهانت.

وقال "كان هناك فطور للدول الخمس الاعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تبادلت خلاله هذه الدول آلاراء".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب