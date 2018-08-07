محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أغسطس, 2018 01:17 م 07 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:17

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف (يسار) مستقبلا نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو في طهران في 7 آب/اغسطس. (afp_tickers)