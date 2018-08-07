وزير خارجية كوريا الشمالية يجري محادثات في إيران
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وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف (يسار) مستقبلا نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو في طهران في 7 آب/اغسطس.(afp_tickers)
التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الثلاثاء نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو الثلاثاء تزامنا مع اعادة الولايات المتحدة فرض عقوباتها على الجمهورية الاسلامية.
واستقبل ظريف نظيره الكوري الشمالي الى جانب وفد من المسؤولين في وزارة الخارجية في طهران لكن لم يتم الادلاء باي تصريح للصحافيين.
ويقوم ري بزيارة تستغرق يومين الى طهران ويرتقب ان يلتقي الرئيس الايراني حسن روحاني الاربعاء.
وأوردت وكالة "فارس" للانباء ان الطرفين بحثا "العلاقات الثنائية ومسائل إقليمية في الشرق الاوسط" بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وتتزامن الزيارة مع إعادة فرض العقوبات الاميركية على إيران بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى في أيار/مايو.
وتضغط الولايات المتحدة حاليا على بيونغ يانغ للتخلي عن قدراتها النووية بعدما تعهد الرئيس ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون "بنزع الاسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية" خلال قمة تاريخية بينهما عقدت في حزيران/يونيو.
وعبر خبراء من الامم المتحدة عن قلقهم إزاء حصول تعاون عسكري بين ايران وكوريا الشمالية في السابق. وفي تقرير نشر في 2017، أكدوا وجود مهربي أسلحة كوريين شماليين يقيمون في طهران وأوجه شبه في صناعة الصواريخ لدى البلدين.
وحضر وفد كوري شمالي أيضا حفل تنصب الرئيس حسن روحاني في آب/اغسطس 2017.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب