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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أغسطس, 2018 03:26 م 04 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:26

وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو خلال قمة آسيان في سنغافورة بتاريخ 4 آب/اغسطس 2018 (afp_tickers)