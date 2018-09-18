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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2018 01:57 م 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:57

اعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أن من الضروري مساعدة بلدان العبور، كالجزائر والمغرب، لمنع مغادرة المهاجرين، فيما أصبح تدفق الوافدين إلى اسبانيا "مثيرا للقلق".

وأكد كولومب في مقابلة مع مجلة "لكسبرس" الاسبوعية الثلاثاء، أن الجزائر والمغرب "مستعدان للعمل معنا" للحؤول دون عمليات العبور، لكن "بسط الأمن على حدودهما مسألة معقدة ويتطلب تمويلا. يتعين علينا مساعدتهما".

وقال الوزير الفرنسي إن أعداد الوافدين إلى اوروبا "لا تماثل أعداد الذين وصلوا عام 2015".

لكنه استدرك موضحا أنها سجلت "ازديادا في الأشهر الأخيرة"، خصوصا في اسبانيا حيث "يثير وصولهم القلق مع دخول 33 الفا و795 خلال ثمانية اشهر، بزيادة حجمها 120%".

وقد أدى ذلك إلى "التركيز بشكل خاص" على منطقة البيرينيه الاطلسي (جنوب غرب فرنسا) من خلال انتشار "فرقتي درك" على الحدود، حسب قوله.

وأكد كولومب أن المهاجرين الواصلين عن طريق اسبانيا "يتوجهون مباشرة نحو العاصمة" الفرنسية و"الصعوبة اليوم هي ان 50% من طلبات اللجوء يتم تقديمها في العاصمة الفرنسية".

وانتقد مرة أخرى إدارة عمدة باريس آن هيدالغو في مسألة الهجرة.

وأوضح "عندما نقول مثل عمدة باريس + نعم، نريد أن نرحب على نطاق واسع+ (بالمهاجرين)، هذا الخطاب سرعان ما يتم سماعه".

وردا على سؤال حول سياسة الابعاد، قال "لا اهداف محددة لدي من حيث الارقام" لكنه يأمل في "تزايد عمليات الابعاد كل شهر".

وأعرب عن ارتياحه ازاء ازدياد عمليات العودة بنسبة "20%" هذه السنة.

كما أكد أنه سيحاول خفض طلبات اللجوء من جورجيا بعد ارتفاعها بنسبة "306%" منذ انتهاء الزامية التأشيرات.

وأكد من جهة أخرى أن السلطات ستتشدد في حال وقوع حوادث عنصرية كما حصل في المانيا.

وتابع "نأمل في ان نتمكن من منع حصول ذلك من خلال ايجاد توازن. على فرنسا ان تكون سخية مع التذكير في الوقت نفسه بأنها لا تستطيع استقبال الجميع".

وفي هذا الاطار، دعا الى "وضع آلية اوروبية دائمة لادارة المهاجرين" والتوصل "قبل الحديث عن اعادة التوزيع" الى ""احصاء الواصلين فعليا".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب