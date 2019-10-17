اعتبر وزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية جان باتيست لوموان الخميس أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان "سيتحمل مسؤولية هائلة امام التاريخ" إثر الهجوم الذي يشنه الجيش التركي ضد الأكراد في شمال سوريا.
وتابع الوزير الفرنسي في تصريح الى شبكة التلفزيون الفرنسية "بوبليك سينا" أن "ما يحدث في شمال شرق سوريا غير مقبول (...) علينا ألا نستسلم امام العجز، وسنواصل الدفع لكي يتدخل مجلس الأمن" في هذه الأزمة.
وقال الوزير لوموان أيضا أن الأكراد في شمال سوريا "ممتنون لنا لتشديدنا على الطابع غير المقبول لهذا الهجوم، ويشعرون ولو أخلاقيا بأن فرنسا تدعمهم".
وتطرق الوزير الى زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الى العراق مشيرا الى ان الهدف الاساسي لها "إقامة آلية قضائية لمحاكمة عدد من الأشخاص حيث ارتكبوا جرائمهم".