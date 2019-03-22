هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مارس, 2019 07:36 ص

طمأن وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز الجمعة المسلمين المقيمين في بلاده بأنهم سيكونون في "أمان" رغم مجزرة المسجدين في كرايست تشيرش، وذلك خلال اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي في اسطنبول.

وقال بيترز "نحرص بشكل خاص على ضمان شعور المجتمعات المسلمة في نيوزيلندا بالأمان".

وأشاد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو بالسلطات النيوزيلندية و"رسائلها التضامنية المخلصة".

وقال "نحنا هنا لنظهر كتلة واحدة ضد أعمال العداء للإسلام في أنحاء العالم".

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي يقوم بحملة للانتخابات المحلية هذا الشهر، قد قدم الهجوم بوصفه هجوما على الإسلام وطالب الغرب بجهود أكبر لمواجهة العداء للمسلمين.

وأثار غضب نيوزيلندا بعرضه بشكل متكرر شريط فيديو صوره منفذ المجزرة للهجوم الذي أودى بحياة 50 شخصا.

كما أغضب أستراليا بعد أن حذر بأن الأستراليين المناهضين للمسلمين - مثل منفذ المجزرة - "سيُرسلون في نعوش" مثل أجدادهم في معركة غاليبولي في الحرب العالمية الأولى.

ومنفذ المجزرة استرالي من المؤمنين بتفوق العرق الأبيض قام بتصوير جزء كبير من الهجوم وبثه مباشرة على الانترنت، كما نشر بيانا على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إن الهجوم موجه "للغزاة" المسلمين.

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