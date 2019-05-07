هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مايو, 2019 12:53 م

حذّر وزير المالية الهولندي فوبكه هوكسترا الثلاثاء من خطر "انهيار" الاتحاد الأوروبي مؤكداً أن دولاً عدة تسعى للابتعاد عن التكتل الذي دعاه إلى إعادة التفكير في أولوياته.

وقال هوكسترا خلال خطاب ألقاه في جامعة في برلين "الاتحاد الأوروبي لديه مشكلة: خطر الانهيار الذي يتنامى. الحقيقة المرة هي أن لدينا اتحاداً فيه جزء من السكان، بشكل أساسي في شمال غرب أوروبا، يريدون الخروج منه".

ورأى أن "إذا كان اتحادنا غير قادر على إلهام أفضل الدول وأكثرها ازدهاراً للانضمام إلى صفوفه أو اعتماد اليورو، وإذا كان اتحادنا يوشك على أن يفقد بشكل نهائي قوة مثل المملكة المتحدة، فاتحادنا إذن لديه مشكلة جوهرية".

واعتبر أن بريكست "ليس انتصاراً للندن، ولا لبرلين ولا لباريس، ولا حتى للاهاي. إنه انتصار لموسكو وبكين".

وعدد الوزير الهولندي من بين الدول "الديموقراطية والمزدهرة" المعنية، النروج وسويسرا وهما "غير مهتمتين" بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو حتى الدنمارك والسويد "اللتين ترفضان اليورو".

وبهدف جعل أوروبا جذابة أكثر، اقترح "تغيير المسار" لبناء أوروبا "جديدة وأفضل".

ومن بين السبل المقترحة، أعرب هوكسترا عن دعمه مشروع الدفاع الأوروبي الذي يسمح بـ"تقليص نفقات" كل دولة، وأيضاً ضرورة تقديم "جبهة موحدة" على الساحة الجيوسياسية.

وتابع "أوروبا يجب (...) أن تتخلى عن سذاجتها الحالية. سواء عبر فرض عقوبات أو حماية أسواقنا أو إدارة النزاعات في عالم اليوم، أوروبا يجب أن تتمكن من إسماع صوتها".

وفي ما يخصّ هذه النقاط، قال الوزير المحافظ إنه "موافق على الكثير من الأفكار الفرنسية بشأن الاتحاد الأوروبي" وطلب من ألمانيا اتباع هذا المسار نفسه "لصالح أوروبا".

وختم بالقول "سيكون محل تقدير لدي أن أرى ألمانيا أقل تحفظاً. كجارة وحليفة وصديقة مقرّبة، هولندا ستكون إلى جانبكم".

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك