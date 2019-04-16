هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أبريل, 2019 06:38 م

شحنة أولى من مساعدات الصليب الأحمر لدى وصولها في 16 نيسان/أبريل 2019 لتوزيعها على المستشفيات التي تواجه حالات نقص خطيرة

وصلت أول شحنة مساعدات إنسانية للصليب الأحمر الثلاثاء إلى كراكاس لتوزيعها على المستشفيات التي تعاني نقصا كبيرا في المواد الأساسية، بعد تجاذبات كبيرة شهدتها البلاد بين الرئيس نيكولاس مادورو ومعارضه خوان غوايدو في هذا الشأن.

وقال رئيس الصليب الأحمر الفنزويلي ماريو فيارويل في تسجيل مصوّر التُقط في مطار كراكاس الدولي "بفرح ومسؤولية كاملة نعلن لكم أن أول شحنة مساعدات إنسانية من الصليب الأحمر تصل حاليا إلى فنزويلا".

وقد أُنزلت صناديق تحوي "معدات طبية ومولدات كهرباء وأدوية" عليها شعار اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، من الطائرة قبل تحميلها في شاحنات، على ان توزع "على مستشفيات عدة في البلاد" وفق فيارويل.

وتواجه المنشآت الطبية في فنزويلا التي تعاني أسوأ أزمة في تاريخها المعاصر، صعوبة فائقة في معالجة المرضى في ظل نقص المضادات الحيوية والكمادات وأجهزة التنفس والعلاجات المخصصة للمصابين بالأمراض المزمنة.

وتفاقم حالات الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي صعوبة الوضع في المستشفيات إذ تعوق أي استخدام لأجهزة غسل الكلى والصور الشعاعية.

وبحسب الأمم المتحدة، يحتاج ربع الفنزويليين البالغ عددهم 30 مليون نسمة إلى مساعدات ملحة. وبيّن تقرير أممي أن نحو 3,7 ملايين فنزويلي يعانون سوء التغذية كما أن 22 % على الأقل من الأطفال دون سن الخامسة يعانون سوء تغذية مزمنا.

ونهاية الشهر الماضي، أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أنه سيكون "مستعدا" اعتبارا من منتصف نيسان/أبريل لتوزيع المساعدات "لـ650 ألف شخص في بادئ الأمر".

- "تسييس" المساعدات-

يرغب الصليب الأحمر الفنزويلي في تفادي "تسييس نجاح" العملية الإنسانية الثلاثاء، وفق تعبير رئيسه ماريو فيارويل.

غير أن هذا الأمر يبدو صعبا للغاية، إذ إن المساعدات الإنسانية تحتل موقعا مركزيا في المعركة السياسية بين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والمعارض خوان غوايدو منذ أعلن الأخير نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد في 23 كانون الثاني/يناير.

وقد اعترف نحو 50 بلدا به مذاك رئيسا وحيدا لفنزويلا، بينها الولايات المتحدة.

وينفي نيكولاس مادورو الوريث السياسي للرئيس السابق هوغو تشافيز (1999 - 2013) تصنيف الوضع الراهن ضمن خانة الأزمة الإنسانية. وتحمّل حكومته العقوبات المفروضة من واشنطن، الخصم اللدود لنظامه، المسؤولية في مشكلات التموين.

وكان مادورو التقى الأسبوع الماضي في كراكاس رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، ووافق على "العمل مع وكالات الأمم المتحدة لتقديم أي مساعدة إنسانية ممكنة".

كذلك اعتبرت وزارة الخارجية الفنزويلية أن وصول مساعدات الصليب الأحمر الثلاثاء "ثمرة للعمل الإنساني المنظم والمخطط له من حكومة مادورو".

أما أوساط خوان غوايدو فتحمّل من ناحيتها سوء الإدارة والفساد في حكومة مادورو مسؤولية الوضع الراهن.

وفي 23 شباط/فبراير، حاول أنصار غوايدو أن يدخلوا إلى البلاد أطنانا من المساعدات الإنسانية المخزنة على مشارف فنزويلا في كولومبيا والبرازيل وجزيرة كوراساو الهولندية.

غير أن الشاحنات المحملة مواد أساسية مرسلة بشكل خاص من الولايات المتحدة، عادت أدراجها في ظل الحصار البري المفروض من الحكومة. وقتل سبعة أشخاص وجرح مئات آخرون في مواجهات.

وندد الرئيس مادورو عندها بهذه العملية معتبرا أنها ذريعة للتدخل العسكري.

وأكد هاسلر إيغليسياس وهو أحد معاوني خوان غوايدو، الثلاثاء لوكالة فرانس برس أن "الصليب الأحمر سيتولى توزيع المساعدات كافة. لا نحن ولا هم (الحكومة) سنشارك في ذلك".

وكتب العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي ماركو روبيو المعروف بمعارضته الشرسة لنيكولاس مادورو، في تغريدة عبر تويتر الثلاثاء "وصول المساعدات أتى نتيجة حملة الضغط الشجاعة من خوان غوايدو والجمعية الوطنية"، المؤسسة الوحيدة التي تهيمن عليها المعارضة في فنزويلا.

وفي جنيف، اعتبر السفير الفنزويلي لدى الامم المتحدة خورخي فاليرو الثلاثاء ان دعوات الولايات المتحدة المتكررة لكراكاس للسماح بدخول المساعدات الانسانية ليست سوى ذريعة للتحضير ل"غزو اجنبي".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك