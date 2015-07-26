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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 يوليو, 2015 03:57 ص 26 يوليو 2015 - آخر تحديث - 03:57

لاجئات يجلسن في صف بعد وصولهن مرفأ كاتانيا في صقلية (afp_tickers)