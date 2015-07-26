وصول اكثر من 1300 مهاجر الى صقلية
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لاجئات يجلسن في صف بعد وصولهن مرفأ كاتانيا في صقلية(afp_tickers)
اعلن خفر السواحل الايطالي ان اكثر من 1300 مهاجر معظمهم من افريقيا جنوب الصحراء وسوريا، وصلوا السبت الى صقلية بعد ان انقذتهم في المتوسط سفينتان واحدة نروجية والثانية ايرلندية.
ووصل 785 مهاجرا الى باليرمو بينهم 133 امرأة و27 طفلا بعد ان اسعفوا في عدة عمليات انقاذ قبالة سواحل ليبيا من قبل السفينة سييم بيلوت النروجية الناشطة في اطار عملية تريتون.
ووصل 468 مهاجرا بينهم سبع حوامل صباح السبت الى بوزالو جنوب شرق الجزيرة على متن السفينة نيام التابعة للبحرية الايرلندية.
اخيرا وصل 100 وشخصان بينهم امراتان حاملتان الى مرفأ تراباني (غرب صقلية). ونقل خمسة رجال من بينهم الى مستشفى تراباني لاصابتهم بجروح لم تتضح اسبابها.
ووفقا لتقديرات المنظمة العالمية للهجرة حتى 10 تموز/يوليو، وصل اكثر من 150 الف مهاجر الى اوروبا عن طريق البحر منذ مطلع العام نصفهم الى ايطاليا حيث يزيد عددهم عن الارقام القياسية التي سجلت في 2014، ونصفهم الى اليونان.
وقبالة سواحل ليبيا قضى اكثر من 1900 شخص هذا العام في هذه الرحلات.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب