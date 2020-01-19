هذا المحتوى تم نشره يوم 19 يناير, 2020 11:52 ص

طائرة البوينغ 737 المتجهة الى كييف تحطمت بعيد اقلاعها من طهران في الثامن من كانون الثاني/يناير 2020

وصلت نعوش الضحايا الأوكرانيين ال11 الذين قضوا بعد أن أسقط صاروخ إيراني عن طريق الخطأ الطائرة التي كانوا على متنها الأحد إلى كييف وسط توتر شديد مع واشنطن.

وحضر الرئيس فلوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء اوليكسي غونشاروك ومسؤولون آخرون مراسم إخراج نعوش أفراد طاقم الطائرة التسعة ومسافرين من الطائرة على مدرج مطار كييف وفقا لمشاهد صورت مباشرة.

ووقف عاملون في شركة الطيران الأوكرانية على أرض المدرج يحملون الورود وبعضهم يبكي في استقبال النعوش التي لفت بالعلم الأوكراني.

وكانت طائرة البوينغ 737 متوجهة إلى كييف لكنها تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران في الثامن من كانون الثاني/يناير ما أدى إلى مقتل جميع ركابها ومعظمهم من الإيرانيين والكنديين.

وتحطمت الطائرة بعيد إطلاق إيران صورايخ على القوات الأميركية في العراق ردا على اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية بطائرة مسيرة أميركية في بغداد.

وبعد أيام اعترفت طهران باسقاط الطائرة عن طريق الخطأ.

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