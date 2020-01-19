هذا المحتوى تم نشره يوم 19 يناير, 2020 11:52 ص

طائرة البوينغ 737 المتجهة الى كييف تحطمت بعيد اقلاعها من طهران في الثامن من كانون الثاني/يناير 2020

وصلت نعوش الضحايا الأوكرانيين ال11 الذين قضوا بعدما أسقط صاروخ إيراني من طريق الخطأ الطائرة التي كانوا يستقلونها الأحد إلى كييف وسط توتر شديد بين طهران وواشنطن.

وحضر الرئيس فلوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء اوليكسي غونشاروك ومسؤولون آخرون مراسم إخراج النعوش العائدة الى أفراد طاقم الطائرة التسعة ومسافرين اثنين على مدرج مطار كييف وفقا لمشاهد نقلت مباشرة.

ولم يلق الرئيس الأوكراني كلمة لكن الرئاسة قدمت "التعازي الحارة إلى أسر وأقارب الضحايا" في بيان. وكان عاملون في شركة الطيران الأوكرانية على أرض المدرج يحملون الورود وبعضهم يبكي في استقبال النعوش.

وحمل عناصر من حرس الشرف النعوش التي لفت بالعلم الأوكراني ورفعوا أيضا أعلام البلدان التي تحدر منها الضحايا الآخرون.

وستبقى النعوش لساعات في قاعة في المطار لإلقاء النظرة الأخيرة عليها على أن تجرى مراسم الدفن الإثنين.

وكانت طائرة البوينغ 737 متجهة إلى كييف لكنها تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران في الثامن من كانون الثاني/يناير ما أدى إلى مقتل جميع ركابها ومعظمهم من الإيرانيين والكنديين.

وتحطمت الطائرة بعيد إطلاق إيران صواريخ على قاعدتين في العراق ردا على اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية بطائرة مسيرة أميركية قرب مطار بغداد.

وبعد نفي لثلاثة أيام اعترفت القوات المسلحة الإيرانية باسقاط الطائرة "من طريق الخطأ". واعتذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من نظيره الأوكراني واعدا بمعاقبة المسؤولين.

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