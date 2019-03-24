هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مارس, 2019 06:36 م

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو يلقي كلمة خلال تظاهرة موالية للحكومة في كراكاس في 23 آذار/مارس 2019

وصلت الى كراكاس طائرتان روسيتان تنقلان نحو مئة عسكري و35 طنا من العتاد وذلك "في اطار التعاون التقني والعسكري" مع فنزويلا، بحسب ما أعلنت وكالة سبوتنيك الروسية الرسمية للانباء الاحد.

وكان مراسل فرانس برس رصد طائرة شحن تحمل العلم الروسي في مطار كراكاس تحت حراسة الحرس الوطني الفنزويلي.

وقالت سبوتنيك "هذه الرحلات ليست مستغربة" مضيفة ان الامر يتعلق بطائرة "انتونوف ايه ان-124 وطائرة ركاب من نوع اليوشين-62 حطتا على المدرج الرئاسي في مطار سيمون بوليفار الدولي" بكراكاس.

واضافت الوكالة ان الطائرتين تنقلان "فرقا من الموظفين في اطار التعاون التقني والعسكري" بين البلدين.

وتابعت ان الطائرتين نقلتا "99 عسكريا و35 طنا من العتاد، تحت قيادة قائد القوات البرية لروسيا الجنرال فاسيلي تونكوشكوروف".

ورفضت السلطات الفنزويلية والسفارة الروسية في كراكاس الادلاء بأي تصريح لوكالة فرانس برس حول هذه التقارير.

وروسيا والصين هما الحليفتان الرئيسيتان لفنزويلا. وقدم هذان البلدان قروضا بمليارات الدولارات لفنزويلا الغنية بالنفط لدعم حكومة نيكولاس مادورو.

وعارضت روسيا بشدة الخطوات الأميركية لمعاقبة مادورو وحكومته والاعتراف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا لفنزويلا بالوكالة.

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