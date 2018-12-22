وصول كبير مراقبي الأمم المتحدة لليمن إلى عدن (اف ب)

هذا المحتوى تم نشره يوم 22 ديسمبر, 2018 10:18 ص

الجنرال الهولندي باتريك كاميرت خلال لقاء مع صحافيين في العاصمة السريلانكية كولومبو في 11 كانون الأول/ديسمبر 2009

وصل الجنرال الهولندي باتريك كامرت كبير المراقبين المدنيين للأمم المتحدة المكلفين تعزيز الهدنة في مرفأ الحديدة اليمني الاستراتيجي، السبت إلى عدن في جنوب البلاد، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس.

ويرافق وفد صغير من المراقبين الجنرال كامرت. وذكر مسؤول يمني أنه سيلتقي في عدن مقر الحكومة التي تعترف بها الأسرة الدولية، قادة يمنيين قبل أن يتوجه إلى صنعاء ثم إلى الحديدة وهما مدينتان تخضعان لسيطرة المتمردين الحوثيين.

وقرر مجلس الامن الدولي الجمعة باجماع دوله ارسال مراقبين مدنيين الى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والاشراف على اجلاء المقاتلين من هذه المدينة.

كما صادق قرار تبنته دول المجلس ال15 وأعدته المملكة المتحدة على ما تحقق في المباحثات الاخيرة التي عقدها طرفا النزاع في السويد.

والنص الذي عدل مرارا هذا الاسبوع بناء على طلب الولايات المتحدة وروسيا والكويت، "يشدد على الاحترام الكامل من جانب جميع الاطراف لوقف اطلاق النار الذي اعلن في محافظة الحديدة".

ويجيز للامم المتحدة "ان تعد وتنشر، لفترة أولية تمتد 30 يوما اعتبارا من تاريخ تبني القرار، بعثة للبدء بعمل مراقبة" بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامارت.

ورحبت الصين وفرنسا ب"وحدة" المجلس. وقال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر ان "القرار الذي صدر بالاجماع هو مؤشر قوي الى وحدة المجلس والتزامه" ويؤكد دعم جهود الامم المتحدة في اليمن.

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