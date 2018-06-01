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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 يونيو, 2018 10:19 م 01 يونيو 2018 - آخر تحديث - 22:19

مهاجرون على متن سفينة الانقاذ اكواريوس، قبالة سواحل صقلية في 14 ايار/مايو 2018

وصل نحو 158 مهاجرا بينهم العديد من الأطفال ليل الجمعة الى صقلية التي يُتوقع ان يتوجه اليها الاحد وزير الداخلية الإيطالي الجديد ماتيو سالفيني الذي كان تعهد بسياسة صارمة حيال الهجرة.

وقامت سفينة اكواريوس التي استأجرتها منظمتان غير حكومتين هما "إس أو إس المتوسط" واطباء بلا حدود، بإنقاذ الاشخاص الـ158 وبينهم تسعة اطفال و26 امرأة و36 قاصرا غير مصحوبين بذويهم.

وقالت منظمة اطباء بلا حدود ان هؤلاء يعانون جميعهم من الجفاف أو ظهرت عليهم علامات سوء معاملة.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أعرب مسؤولون في سفينة اكواريوس وفي مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، عن قلقهم حيال "الاوضاع الجسدية والنفسية الرهيبة" التي يصل بها هؤلاء المهاجرون.

وقال ماركو روتونو من المفوضية العليا للاجئين ان اعداد المهاجرين الذين يصلون عبر البحر انخفضت بشكل كبير هذا العام لكنه قال "نرى اشخاصا يعانون من سوء التغذية والتعذيب وسوء المعاملة".

وردا على سؤال حول تسلّم زعيم الرابطة اليمينية المتطرفة التي تعتمد خطابا مناهضا للهجرة، مسؤولية وزارة الداخلية الايطالية، قال هؤلاء المسؤولون إنه من السابق لأوانه التعليق.

وقال روتونو "لا يمكننا التعليق على ذلك بعد، ما نعرفه هو أن هناك كثير من الناس يهربون من اوضاع الحرب أو الاضطهاد وبالتالي يحتاجون إلى الحماية الدولية".

من جهته قال لويك غلافاني احد المنسقين في اكواريوس ان العمل سيتواصل "طالما نحن قادرون على القيام بذلك. نحن نعمل حاليا ونقوم بعمليات انقاذ وسنفعل ذلك في المستقبل، هذا أكيد".

وشهدت إيطاليا وصول زهاء 700 الف مهاجر الى شواطئها منذ عام 2013، وهو وضع لطالما نددت به الرابطة الايطالية الشعبوية التي تشكل احدى مكونات الحكومة الايطالية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب