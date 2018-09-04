وفاة أحد مهندسي البرنامج النووي الكوري الشمالي
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مجسمات لصواريخ "سكود بي" الكورية الشمالية (وسط خلف) و"هوك" أرض-جو الكورية الجنوبية في نصب الحرب الكورية في سيول في 10 حزيران/يونيو 2018(afp_tickers)
توفي مسؤول كوري شمالي فُرضت عليه عقوبات حول دوره المفترض في تطوير البرنامج النووي والبالستي لبلاده، بحسب ما أعلنت وكالة الانباء الرسمية الثلاثاء.
وصرحت الوكالة ان جو كميو تشانغ "الاستاذ الجامعي" توفي الاثنين عن عمر 89 عاما بعد إصابته بمرض في الدم.
وتابعت الوكالة في نعيها أن جو "كان رائدا ثوريا قدم مساهمة متميزة في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد".
وتولى جو إدارة وزارة الدفاع المكلفة إعداد الأسلحة الذرية والصواريخ البالستية لكوريا الشمالية.
في العام 2013، فرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مع مسؤولين آخرين حول دوره في البرنامج النووي الكوري الشمالي.
وكان جو أشرف على إطلاق الصاروخ "اونها 2" في العام 2009 إلى جانب الزعيم كيم جونغ ايل، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب. كما لعب دورا حاسما في تطوير صاروخين من طراز "يونها 3" في العام 2012 قبل أن يتقاعد في العام 2015.
وكانت البلاد التي تعاني من الفقر والعزلة جعلت من البرنامج النووي أولوية وحققت تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة.
نفذ الشمال ست تجارب نووية وأطلق صواريخ عدة عابرة للقارات بنجاح متزايد.
في العام 2017، أعلنت كوريا الشمالية أنها باتت قوة نووية قادرة على تثبيت رأس نووي على صاروخ عابر للقارات يمكنه بلوغ الأراضي الاميركية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب