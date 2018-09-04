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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 سبتمبر, 2018 05:53 ص 04 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 05:53

مجسمات لصواريخ "سكود بي" الكورية الشمالية (وسط خلف) و"هوك" أرض-جو الكورية الجنوبية في نصب الحرب الكورية في سيول في 10 حزيران/يونيو 2018 (afp_tickers)