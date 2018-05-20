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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مايو, 2018 08:38 م 20 مايو 2018 - آخر تحديث - 20:38

فلسطينيون يتظاهرون في الخليل دعما للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية في 17 نيسان/ابريل 2017 (afp_tickers)