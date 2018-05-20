وفاة أسير فلسطيني في سجن اسرائيلي
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فلسطينيون يتظاهرون في الخليل دعما للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية في 17 نيسان/ابريل 2017(afp_tickers)
أعلنت مصادر اسرائيلية وفلسطينية أن أسيرا فلسطينيا معتقلا في سجن إسرائيلي توفي الأحد في مستشفى قرب تل أبيب بعدما نقل اليه اثر اصابته بنوبة قلبية قبل حوالى شهر.
وقال نادي الأسير أن عزيز عويسات فارق الحياة في مستشفى آساف هاروفيه حيث كان يرقد في غرفة العناية المكثّفة.
وأضافت المنظمة التي تدافع عن حقوق الاسرى الفلسطينيين أن عويسات رحل عن 53 عاما، علما بأنه كان يقضي منذ 2014 عقوبة بالسجن لمدة 30 عاما.
وبحسب نادي الأسير فإن 216 أسيرا فلسطينيا توفوا في السجون الاسرائيلية منذ احتلت الدولة العبرية الاراضي الفلسطينية في 1967.
وأكّدت إدارة السجون الاسرائيلية وفاة عويسات، مشيرة الى انه كان ينتمي الى حركة المقاومة الاسلامية "حماس".
واضافت ان عويسات أصيب قبل حوالى شهر بنوبة قلبية إثر تعنيفه حارسا.
وكانت محكمة اسرائيلية اصدرت قبل عامين حكما بالسجن لمدة 30 عاما على عويسات بعدما دانته باصابة مسن يهودي متشدد يبلغ من العمر 73 عاما بفأس، بالقرب من البلدة القديمة في القدس في 2012، وقطع انابيب الغاز في منازل اسرائيلية عدة بهدف تفجيرها.
ويومها افادت مصادر قضائية اسرائيلية ان عويسات اعترف انه قام بذلك رغبة منه في الانتقام من الاجراءات الاسرائيلية في المسجد الاقصى ومن العمليات العسكرية الاسرائيلية في قطاع غزة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب