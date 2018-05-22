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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مايو, 2018 02:04 ص 22 مايو 2018 - آخر تحديث - 02:04

امرأة تحمل جرة بداخلها رماد قريبها الذي قتل في حادث تحطم طائرة ركاب في هافانا في 21 ايار/مايو 2018. (afp_tickers)