وفاة اسرائيلي أصيب بجروح خطرة بعدما طعنه فلسطيني (مستشفى)
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محققون في المكان الذي طعن فيه شاب فلسطيني اسرائيليا قرب مدخل مركز تجاري بالضفة الغربية المحتلة في 16 ايلول/سبتمبر(afp_tickers)
توفي إسرائيلي أصيب بجروح خطرة بعد ان طعنه شاب فلسطيني الأحد في الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أعلن المستشفى الذي نُقل إليه في بيان.
وافادت وسائل اعلام اسرائيلية ان القتيل اري فولد (40 عاما) كان يقيم بمستوطنة إفرات قرب المركز التجاري الذي شهد عملية الطعن عند تقاطع مستوطنات غوش عتصيون بجنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد الجيش الإسرائيلي أن الفلسطيني "تم تحييده" برصاص مسلح مدني إسرائيلي، وقد أصيب بجروح طفيفة بحسب ما نقلت وكالة وفا عن مصادر أمنية فلسطينية.
وقالت مصادر فلسطينية لوكالة فرانس برس ان الفلسطيني هو خليل جبارين (17 عاما) وهو من اسرة تتحدر من قرية ياتا جنوب الخليل.
واظهر شريط فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي رجلا يقترب من آخر اكبر منه سنا قرب مدخل المركز التجاري ويطعنه قبل أن يطارده مدنيون ويطلقوا عليه النار.
ميب/حال/دص
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب