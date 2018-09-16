هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 16 سبتمبر, 2018 10:11 ص 16 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:11

محققون في المكان الذي طعن فيه شاب فلسطيني اسرائيليا قرب مدخل مركز تجاري بالضفة الغربية المحتلة في 16 ايلول/سبتمبر

توفي إسرائيلي الاحد متأثرا بجروح كان أصيب بها بعد ان طعنه شاب فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أعلن المستشفى الذي نُقل إليه.

وأفادت وسائل اعلام اسرائيلية أن القتيل آري فولد (45 عاما) من سكان مستوطنة إفرات قرب المركز التجاري الذي شهد عملية الطعن عند تقاطع مستوطنات غوش عتصيون بجنوب الضفة الغربية المحتلة.

وكان فولد يشارك بانتظام في برامج على شبكات تلفزيونية أجنبية ليدافع بلغته الام الانكليزية، عن السياسة الاسرائيلية.

كما انشأ صفحة على فيسبوك عنوانها "صفحة الدفاع عن اسرائيل" كان ينشر عليها مقاطع فيديو دعائية عن إسرائيل وعن الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

لكن قائد الشرطة الاسرائيلية ميكي روزنفيلد قال "ليس هناك مؤشرات الى انه استهدف بشكل محدد" بسبب مواقفه تلك.

واعتبرت وزيرة العدل الاسرائيلية ايليت شاكيد عبر تويتر أن فولد "بطل ناضل في العالم دفاعا عن اسرائيل".

وقدم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عبر فيسبوك تعازيه الى عائلة القتيل معتبرا انه "ناضل دفاعا عن الحقيقة حول اسرائيل".

بدوره، قال السفير الاميركي في اسرائيل ديفيد فريدمان إن "أميركا في حداد على احد مواطنيها الذي اغتيل بوحشية بيد إرهابي فلسطيني".

واضاف أن "آري فولد كان مدافعا شرسا عن اسرائيل ومواطنا اميركيا ويمثل الافضل في بلدينا".

وسيدفن فولد مساء الاحد في مقبرة كفر عتصيون على بعد مئات الامتار من مكان الهجوم.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه "تم شل حركة" الفلسطيني برصاص مسلح مدني إسرائيلي، وقد أصيب بجروح طفيفة، بحسب ما نقلت وكالة وفا عن مصادر أمنية فلسطينية.

وقالت مصادر فلسطينية لوكالة فرانس برس أن الفلسطيني هو خليل جبارين (17 عاما) من أسرة تتحدر من قرية يطا جنوب الخليل.

واظهر شريطا فيديو نشرا على مواقع التواصل الاجتماعي رجلا يقترب من آخر اكبر منه سنا قرب مدخل المركز التجاري ويطعنه قبل أن يطارده مدنيون ويطلقون النار عليه.

ووقعت هجمات عدة منذ نهاية 2015 في المنطقة نفسها جنوب القدس بين بيت لحم والخليل في الضفة الغربية المحتلة.

ووقع آخر هجوم طعنا في 26 تموز/يوليو في مستوطنة آدم قرب رام الله واسفر عن مقتل مستوطن واصابة آخر بيد مهاجم فلسطيني.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب