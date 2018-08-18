وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان عن ثمانين عاما
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الامين العام الاسبق للامم المتحدة كوفي انان في 30 حزيران/يونيو 2012(afp_tickers)
توفي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي انان عن عمر يناهز 80 عاما بعد فترة قصيرة من اصابته بمرض، بحسب ما أعلنت المؤسسة التي تحمل اسمه السبت.
وقال المؤسسة في بيان "ببالغ الحزن تعلن عائلة انان ومؤسسة كوفي انان ان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة والحائز جائزة نوبل للسلام كوفي انان، توفي بسلام السبت 18 آب/اغسطس بعد اصابته بمرض لفرة قصيرة".
وأكد البيان أن "زوجته ناني وابناءهما أما وكوجو ونينا كانوا إلى جانبه في أيامه الأخيرة".
وحيا رأى الأمين العام الحالي للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في أنان "قوة تعمل من أجل الخير". وقال إن أنان "كان بأوجه مختلفة يجسد الأمم المتحدة"، مؤكدا أنه "خرج من الصفوف لقيادة منظمة إلى الألفية الجديدة بكرامة وتصميم لا مثيل لهما".
وكان أنان دبلوماسيا ساهم في تعزيز حضور الأمم المتحدة على الساحة الدولية خلال ولايتيه من 1997 إلى 2006.
وكوفي أنان غاني وكان أول امين عام للمنظمة الدولية من أفريقيا. وقد قاد الأمم المتحدة خلال فترة حرب العراق التي اتسمت باضطراب كبير. لكن حصيلة اداءه شابتها اتهامات بالفساد في قضية "النفط مقابل الغذاء".
لكنه عندما غادرها كان أحد الأمناء العامين الأكثر شعبية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب