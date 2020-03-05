هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مارس, 2020 03:56 ص

دي كوييار خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عام 1988 يعلن وقفا لاطلاق النار بين العراق وايران

توفي الأربعاء في البيرو الأمين العام السابق للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كوييار، الذي ترأس المنظمة الأممية خلال الحرب العراقية الايرانية وايضا خلال الحرب الاهلية في السلفادور، وفق ما أعلنت عائلته.

وقال ابنه فرانسيسكو بيريز دي كوييار لراديو "ار بي بي" البيروفي "توفي والدي بعد اسبوع حافل بالتعقيدات عند الساعة 8,09 مساءً الليلة (01,09 ت غ)، وهو الآن يرقد في سلام".

وشغل دي كوييار، الذي ولد في ليما في البيرو عام 1920، منصبه كخامس أمين عام للأمم من عام 1981 حتى 1991، وهو الأمين العام الأول والوحيد من دول أميركا اللاتينية.

وكان الأمين العام الحالي انطونيو غوتيريش قد بعث لدي كوييار برسالة تهنئة في 19 كانون الثاني/يناير بمناسبة بلوغه عامه المئة قال فيها "أقدم لك أمنياتي الكبيرة مع احتفالك بعيدك المئة، ولطالما تمعنت كثيرا في المثال الذي تقدمه وفي خبرتك لاستلهم منهما".

وعمل دي كوييار كسفير لبلاده في عدة دول منها سويسرا والاتحاد السوفيتي وبولندا وفنزويلا/ وكان ممثلا دائما لبلده لدى الأمم المتحدة. وعيّن ممثلا خاصا للأمين العام في قبرص عام 1975، وممثلا خاصا لمعالجة الوضع في أفغانستان.

في عام 1982، بدأ دي كوييار سنواته العشر على رأس المنظمة بمفاوضات مكثفة بين بريطانيا والأرجنتين بشأن جزر فوكلاند المتنازع عليها، وانتهت عام 1991 وفق غوتيريش ب"اتفاقات السلام التاريخية في السلفادور".

وأعلن فرانسيسكو بيريز دي كوييار أن جثمان والده سيسجى في وزارة الخارجية حتى يوم الجمعة حيث ستقام مراسم الدفن.

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