وفاة الامير طلال بن عبد العزيز والد الملياردير الوليد

هذا المحتوى تم نشره يوم 22 ديسمبر, 2018 03:47 م

الأمير طلال بن عبد العزيز (يمين) في صورة ملتقطة في 15 شباط/فبراير 2001

توفي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للملك سلمان السبت عن عمر ناهز 87 عاما، كما اعلن أنجاله ولا سيما الملياردير الأمير الوليد بن طلال.

وكتب الوليد بن طلال على تويتر أن العائلة ستتلقى التعازي الأحد والاثنين والثلاثاء في مقر إقامته في الرياض.

وطالما دعا الامير طلال الليبرالي التوجه المقلب ب"الأمير الأحمر"، طوال حياته الى القيام باصلاحات في بلد يسوده نظام ملكي محافظ.

وكان من ابرز المطالبين بالسماح للنساء بقيادة السيارة، الامر الذي تم منحه لهن هذا العام.

وقد ترأس الأمير طلال برنامج الخليج العربي لمنظمات الأمم المتحدة الإنمائية الذي يهتم بالتعليم والصحة، خصوصا للنساء في البلدان النامية.

ولد الامير طلال عام 1931، وشكل مطلع الستينيات، بتأثير مصر التي كانت تحت قيادة الرئيس جمال عبد الناصر بطل القومية العربية، "حركة الأمراء الأحرار" الذين طالبوا بإصلاحات جوهرية في السعودية.

والأمير طلال هو الابن الثامن عشر للملك عبد العزيز، وقد دخل الحياة السياسية وزيرا للمواصلات عام 1952، كما شغل منصبي وزير المالية والمواصلات، وعين سفيرا لبلاده لدى فرنسا.

وكان الملك سلمان قام بزيارة الأمير طلال بعد حملة الاعتقالات التي طالت نجله الامير الوليد في خريف 2017، للتعزية في وفاة شقيقته الأميرة مضاوي، واظهرت صورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي للملك وهو يقبل يد الامير طلال الذي كان على كرسي متحرك.

وكان الأمير طلال معروفا بانتقاداته اللاذعة لرجال الدين المتشددين في المملكة.

والامير طلال كان له خمسة ابناء.

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