هذا المحتوى تم نشره يوم 25 يوليو, 2019 10:13 ص

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 في العاصمة التونسية.

أعلنت الرئاسة التونسية الخميس وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي عن 92 عاما بعد ساعات على إدخاله الى وحدة العناية الفائقة في المستشفى.

وقالت الرئاسة على صفحتها على فيسبوك "وافت المنية صباح اليوم الخميس 25 جويلية 2019 على الساعة العاشرة و 25 دقيقة المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس".

وأوقف التلفزيون التونسي برامجه وبدأ بث آيات قرآنية.

والسبسي المخضرم في السياسة هو ثاني أكبر رئيس دولة سنا في العالم بعد ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية. وقد بدت عليه علامات الضعف في شريط فيديو بثته الرئاسة الاثنين في مناسبة لقاء مع وزير الدفاع.

وكان نجله حافظ قائد السبسي قال في وقت سابق الخميس لوكالة فرانس برس إن الرئيس "في العناية الفائقة في المستشفى العسكري (في العاصمة) والامور ليست على ما يرام".

وكان الرئيس التونسي ادخل المستشفى لعدة ايام في نهاية حزيران/يونيو اثر اصابته "بوعكة صحية حادة".

ويأتي ذلك فيما تحتفل تونس بذكرى إعلان الجمهورية عام 1957 الذي يلقي خلاله رئيس الدولة عادة خطابا.

وفي بداية تموز/يوليو، أطلقت مجموعة من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من السياسيين في تونس حملة للمطالبة بالشفافية في التعاطي مع حالة الرئيس الصحية.

وقرر ممثلون عن المجتمع المدني الغاء مؤتمرهم الصحافي الخميس اثر وفاة الرئيس ودعوا كل الطبقة السياسية الى تحمل مسؤولياتها في هذه الفترة التي تمر بها البلاد.

وتواصل تونس، مهد الربيع العربي طريقها في الانتقال الديموقراطي منذ 2011 بالرغم من الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا موقعنا يُجيب بمقالات على تساؤلاتكم

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك