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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 سبتمبر, 2018 03:05 م 12 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 15:05

صورة التقطت في 25 آب/أغسطس 2018 للفندق الذي كان ينزل فيه السائحان البريطانيان اللذان توفيا في الغردقة

أعلن بيان صادر عن النائب العام المصري نبيل صادق الأربعاء أن تقرير الطب الشرعي أفاد بأن وفاة السائحين البريطانيين بفندق في الغردقة الشهر الماضي نتجت عن الإصابة ببكتيريا "اي كولاي".

وجاء في البيان أن وفاة البريطاني جون كوبر (69 عاما) "نتجت عن النزلة المعوية الحادة والشديدة التي تسببت من الاصابة ببكتيريا +اي كولاي+ وما أدت إليه من إسهال وقيء".

بينما توفيت سوزان كوبر (64 عاما) نتيجة "إصابتها ببداية متلازمة الانحلال الدموي اليوريمي، ويرجح أن يكون ذلك كله بسبب إصابتها ببكتيريا +اي كولاي+".

وتوفي الزوجان في 21 آب/أغسطس بعد أن مرضا بشكل مفاجئ خلال رحلة نظمتها شركة "توماس كوك" البريطانية تتضمن إقامة شاملة في أحد فنادق مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر.

وقامت الشركة الانكليزية بإجلاء كل السياح الآخرين الذين كانوا في الفندق بعد وفاة الزوجين.

وقالت توماس كوك في بيان مطلع الشهر الحالي إنه تم العثور على مستويات مرتفعة من بكتيريا "اي كولاي" والبكتيريا العنقودية بعد فحوصات أجريت في الفندق.

وأضافت "رغم ذلك، فإن الخبراء المستقلين أو الطبيب فانيا غانت لا يعتقدون أن هذه النتائج تقدم أي تفسير لسبب الوفاة الغامضة للسيد والسيدة كوبر".

وبحسب بيان النيابة العامة المصرية الاربعاء، أفاد فحص العينات المأخوذة من جثماني المتوفيين "سلبيتها لميكروبات التسمم الغذائي الأخرى".

كما أظهر فحص لدم الزوج، وفقا للبيان، "وجود مادة الكحول الإيثيلي وآثار لأيض الحشيش".

وكان صادق أمر الاسبوع الماضي بتسليم جثماني السائحين البريطانيين الى سفارة بلدهما.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب