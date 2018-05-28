وفاة السياسي وصانع الاسلحة الفرنسي سيرج داسو
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صورة من الارشيف لسيرج داسو في 20 كانون الاول/ديسمبر 2012(afp_tickers)
اعلنت مصادر متطابقة لوكالة فرانس برس وفاة السياسي الفرنسي وصانع الاسلحة سيرج داسو الاثنين عن عمر يناهز ال 93 عاما.
وذكرت عائلته في بيان نشرته صحيفة "لو فيغارو" اليومية التي يمتلكها داسو انه توفي في مكتبه اثر اصابته "بفشل في القلب".
ويعتبر داسو ابرز شخصية في التصنيع العسكري والطيران، واحد اكبر اثرياء البلاد.
وكان من المقرر محاكمة داسو، عضو مجلس الشيوخ عن حزب "الجمهوريين" عن دائرة اسون في منطقة باريس حتى الخريف الماضي، الاسبوع المقبل في الاستئناف بتهمة التزوير الضريبي لتبييض الاموال، بعد صدور حكم ابتدائي في شباط/فبراير 2017 ادانه بعدم الاهلية للمناصب الحكومية لفترة خمس سنوات ودفع مليوني يورو غرامة.
واضاف البيان "تعلن عائلة داسو بالم وفاة سيرج داسو الاثنين في 28 ايار/مايو 2018 بعد الظهر في مكتبه في دوار الشانزليزيه مارسيل-داسو (باريس) نتيجة فشل في القلب عن عمر 93 عاما".
وستقوم العائلة ومجموعة داسو لاحقا بالابلاغ عن ظروف التكريم التي ستقام لداسو، وفقا للبيان.
واصبح مارسيل ابن داسو عام 1987، الرئيس التنفيذي لشركة داسو للصناعات التي تغير اسمها اليوم الى مجموعة داسو.
وكان سيرج داسو اختار في حزيران/يونيو 2014 شارل ايدلستن لخلافته كرئيس للمجموعة.
ولدى سيرج داسو اربعة اولاد بينهم اوليفييه النائب عن حزب الجمهوريين اليميني.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب