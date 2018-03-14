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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2018 08:43 ص 14 مارس 2018 - آخر تحديث - 08:43

صورة ملتقطة في الستينات للكاتبة اللبنانية إميلي نصرالله التي توفيت عن عمر يناهز 87 عاما (afp_tickers)