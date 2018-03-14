وفاة الكاتبة اللبنانية إميلي نصرالله عن 87 عاما
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صورة ملتقطة في الستينات للكاتبة اللبنانية إميلي نصرالله التي توفيت عن عمر يناهز 87 عاما(afp_tickers)
توفيت الكاتبة اللبنانية إميلي نصرالله عن عمر يناهز 87 عاما، على ما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الاربعاء.
وقد صدر كتابها الاخير خلال الاسبوع الحالي وهو بعنوان "الزمن الجميل" ويشكل رحلة في لبنان الخمسينات.
خاضت إميلي نصرالله المولودة في السادس من تموز/يوليو العام 1931 في الكفير في جنوب لبنان، غمار الصحافة بداية قبل ان تنتقل الى الادب.
وهي الفت الرواية والقصة والسيرة وتخصصت كذلك بادب الاطفال. وقد نالت في هذا المجال جائزة "ايبي" العريقة لادب الاطفال عن روايتها "يوميات هر" سنة 1998.
اصدرت نصرالله التي تابعت دراستها في الجامعة الاميركية في بيروت، روايتها الاولى العام 1962 وكانت بعنوان "طيور أيلول" ولقيت استحسانا ونالت جوائز عدة.
ومن مؤلفاتها الاخرى "شجرة الدفلى" و"الرهينة" و"تلك الذكريات" و"روت لي الأيام" و"الينبوع".
ومن كتبها في ادب الاطفال "الباهرة" و"شادي الصغير" فضلا عن "جزيرة الوهم" و"على بساط الثلج".
وقد ترجمت اعمالها الى لغات عدة وهي نالت جوائز عدة من بينها جائزة الشاعر اللبناني سعيد عقل سنة 2002 عن "رياح جنوبية".
وقد قلدتها السلطات اللبنانية العام 2018 وسام الأرز من رتبة كومندور تقديرا لعطاءاتها الأدبية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب