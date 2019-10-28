توفي فلاديمير بوكوفسكي المنشق والكاتب الذي ساهم في الكشف عن اساءة استخدام الاتحاد السوفياتي للطب النفسي لإسكات المعارضين، في بريطانيا عن 76 عاما.

توفي بوكوفسكي الذي عانى من تدهور صحته في السنوات القليلة الماضية، إثر أزمة قلبية في مستشفى في كامبريدج بإنكلترا ليل الأحد، وفق ما أعلن مركز بوكوفسكي، المنظمة التطوعية المرتبطة به ومقرها الولايات المتحدة.

أمضى بوكوفسكي 12 عاما في سجون سوفياتية ومعسكرات العمل القسري ومستشفيات للأمراض النفسية، وكان أول من وثق استخدام الاتحاد السوفياتي السابق لمثل تلك الأماكن لمعاقبة سجناء سياسيين.

عام 1976 تم ترحيل بوكوفسكي من الاتحاد السوفياتي مقابل الافراج في زوريخ عن لويس كورفالان، الأمين العام للحزب الشيوعي التشيلي المسجون. وأقام في بريطانيا.

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