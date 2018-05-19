وفاة ثلاثة فلسطينيين جرحوا برصاص الجيش الاسرائيلي في مواجهات الاثنين في غزة
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متظاهر فلسطيني بين اطارات مشتعلة خلال مواجهات على حدود قطاع غزة مع اسرائيل في 18 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
قضى ثلاثة فلسطينيين متأثرين بجروح كانوا اصيبوا بها الاثنين برصاص الجيش الاسرائيلي خلال تظاهرات على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل، بحسب ما افادت مصادر طبية فلسطينية السبت.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة ظهر السبت ان فلسطينيين توفيا متأثرين بجراحهما هما محمد مازن عليان (20 عاما) الذي اصيب شرق مخيم البريج للاجئين، ومعين عبد الحميد الساعي (58 عاما)، الذي اصيب شرق مدينة غزة.
ومساء، اعلنت الوزارة "ارتقاء الشهيد احمد ابو سمرة (21 عاما) من جباليا، متاثرا بجروح اصيب بها برصاص الاحتلال يوم الاثنين الماضي".
وبذلك، يرتفع الى 64 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص اسرائيلي الى جانب نحو ثلاثة الاف اصيبوا بجروح يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، في أعنف مواجهات تشهدها المنطقة الحدودية مع اسرائيل منذ بدء موجة الاحتجاجات في 30 مارس/اذار الماضي بمناسبة ذكرى يوم الارض.
وقتل 118 فلسطينيا منذ 30 آذار/مارس الماضي، وأصيب الالاف بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة. في حين أصيب جندي اسرائيلي واحد.
واثار سقوط العدد الكبير من القتلى الفلسطينيين موجة استنكار عالمية، وعمدت بعض الدول الى استدعاء سفراء اسرائيل لديها تعبيرا عن احتجاجها.
وصوت مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الجمعة على قرار يدعو إلى إرسال فريق دولي متخصص في جرائم الحرب للتحقيق في أحداث غزة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب