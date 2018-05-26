وفاة جندي اسرائيلي متأثرا بجروح اصيب بها الخميس في الضفة الغربية المحتلة
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جنود اسرائيليون خلال مواجهات مع متظاهرين فلسطينيين قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة في 25 ايار/مايو.(afp_tickers)
أعلن الجيش الاسرائيلي وفاة جندي كان اصيب بجروح بالغة الخميس اثر القاء حجر على رأسه من قبل فلسطيني خلال عملية اعتقال في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في البيان ان السرجنت رونين لوبارسكي (20 عاما) من وحدة القوات الخاصة توفي صباحا بعد يومين على اصابته بحجر ثقيل على رأسه خلال عملية اعتقال جرت ليلا في الضفة الغربية المحتلة. وكان نقل بحالة حرجة الى مستشفى هداسا في القدس.
وقالت مصادر فلسطينية انذاك ان الجندي اصيب خلال عملية جرت ليلا لاعتقال مشبوهين في مخيم الامعري للاجئين في رام الله.
وقالت وسائل اعلام اسرائيلية ان الجندي الاسرائيلي اصيب بحجر كبير من الغرانيت على راسه القي من نافذة في الطابق الثالث من احد الابنية.
ولم تعرف هوية الشخص الذي القى الحجر.
وكتب وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان تغريدة على تويتر جاء فيها "العدالة ستتحقق لرونين"، موضحا ان وحدة النخبة التي ينتمي اليها وتدعى "دوفديفان" تقوم "باعتقالات كثيرة كل ليلة في اطار حرب لا تنتهي تجري بعيدا عن الاضواء ومن دون تمجيد".
واضاف الجيش الاسرائيلي في بيانه السبت ان الهدف كان توقيف مسلحين فلسطينيين.
وقال ان العملية التي كان يشارك فيها الجندي كانت تهدف لتوقيف نشطاء "ضالعين في هجمات باطلاق النار".
واوضح انه تم ترقية الجندي بعد وفاته.
وعبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عن "حزنه العميق" لوفاة الجندي.
وتقوم القوات الإسرائيلية بانتظام بعمليات اقتحام ليلية في انحاء الضفة الغربية الخاضعة للسلطة الفلسطينية وبالقاء القبض على فلسطينيين تتهمهم بانهم يقومون بانشطة معادية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب