هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2019 08:49 ص

محققون اسرائيليون يفتشون سيارة بعد الهجوم على جندي قرب مستوطنة ارييل في الضفة الغربية المحتلة في 17 اذار/مارس 2019.

أعلنت عائلة الحاخام المستوطن أحاد إيتنغر (47 عاما) أنه توفي الاثنين غداة إصابته بجروح خطيرة إثر هجوم نفذه فلسطيني ادى الى مقتل جندي واصابة آخر عند مفترق مستوطنة ارييل" في الضفة الغربية المحتلة.

والحاخام أحاد إيتنغر من مستوطنة ايلي في الضفة الغربية المحتلة وتوفي في مستشفىى بينلسون بالقرب من تل ابيب.

وأعلن الجيش الاسرائيلي الأحد في بيان "أن جنديا إسرائيليا قتل وأصيب آخر ومستوطن بجروح خطيرة في هجوم قام به فلسطيني واستخدم فيه سلاحا ناريا وسلاحا أبيض عند مفترق مستوطنة ارييل" بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الناطق العسكري "أن الهجوم بدأ عندما هاجم الفلسطيني جنديا وطعنه بسكين واخذ سلاحه عند مفترق مستوطنة أرييل" جنوب غربي نابلس.

وتابع البيان أن "جنديا آخر أصيب إصابة خطرة عندما أطلق عليه المهاجم الفلسطيني النار بالقرب من مفرق غيتاي افيشار على مقربة من قريتي بروقين وبرقة الفلسطينيتين، وتم نقله الى المستشفى".

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