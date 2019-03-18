هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2019 03:04 م

دماء في مكان الهجوم الذي قام به فلسطيني قرب مستوطنة ارييل في الضفة الغربية في السابع عشر من اذار/مارس وادى الى مقتل اسرائيليين واصابة ثالث بجروح المحتلة

أعلنت عائلة الحاخام المستوطن أحاد إيتنغر (47 عاما) أنه توفي الاثنين غداة إصابته بجروح خطيرة إثر هجوم نفذه فلسطيني ادى أيضا الى مقتل جندي وإصابة آخر عند مفترق مستوطنة ارييل في الضفة الغربية المحتلة.

والحاخام أحاد إيتنغر من مستوطنة ايلي في الضفة الغربية المحتلة وتوفي في مستشفى بينلسون بالقرب من تل ابيب.

وشارك رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو بجنازة القتيل متوعدا ب"الانتصار على القتلة"، ومعلنا بدء العمل ابتداء من "الغد" في بناء 840 وحدة سكنية في حي جديد في مستوطنة ارييل التي قتل المستوطن على مقربة منها.

وأفاد جهاز "الشين بيت" (الامن االداخلي) ان المهاجم المشتبه به هو عمر ابو ليلى (19 عاما) من بلدة الزاوية قضاء مدينة سلفيت شمال غرب الضفة الغربية، لا سوابق أمنية له ويدرس المحاسبة في جامعة القدس المفتوحة.

وقامت طواقم هندسية من الجيش الاسرائيلي بمسح منزل عائلة المهاجم تمهيدا لهدمه بحسب الجيش .

وقالت مصادر فلسطينية إن الجيش قام بالتحقيق مع والد عمر ابوليلى وشقيقه ووالدته، بعد أن قام بمداهمة البيت وتفتيشه.

ويعمل امين ابو ليلى والد عمر مياوما في اسرائيل وقد جلبه جنود الجيش منذ الأحد من مكان عمله للتحقيق معه.

-نتانياهو وحي جديد في ارييل-

ونقل مصور فرانس برس في المكان أن عددا من المستوطنين تجمعوا في موقع الهجوم عند مفترق مستوطنة ارييل بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وشيع جثمان الحاخام المستوطن قرابة 16،30 ت بحضور نتانياهو وعدد آخر من المسؤولين.

وتفقد نتنياهو قبيل جنازة الحاخام الاثنين مكان الهجوم عند مفترق أرييل برفقة قائد المنطقة العسكرية الوسطى اللواء مداف بادان، ورئيس بلدية مستوطنة أرييل إلياخو شبيرو.

وألقى نتانياهو كلمة خلال الجنازة قال فيها "نعلم هوية الإرهابي وتقوم قوات الجيش والأجهزة الأمنية بملاحقته. نعلم أين يسكن وأعطيت أوامر هذا الصباح ببدء العمل على هدم منزله، وتطبيق الاجراءات التي نتخذها عادة ضد أسر وحماة هؤلاء القتلة".

وتابع نتانياهو "ردنا على هؤلاء الإرهابيين بسيط، كلما عانينا كلما أصبحنا أقوى (...) الأمر سيتطلب بطبيعة الحال انتشارا لقوات عسكرية إضافية لكننا في نهاية المطاف سننتصر على القتلة."

وردا على الهجوم أعلن نتانياهو أيضا أنه "سيتم الشروع غدا ببناء حوالى 840 وحدة سكنية في حي جديد بأرييل" موضحا انه سبق له "وأقر إقامة هذا الحي قبل حوالى عامين".

واغلق الجيش الاحد مداخل القرى القريبة من موقع الحادث.

ويقيم نحو 450 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة الى جانب 2,6 مليون فلسطيني. كما يقيم نحو 200 الف مستوطن في القدس الشرقية المحتلة.

واحتلت اسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967 وهي أراض فلسطينية، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية انتهاكا للقانون الدولي وعقبة كبيرة أمام جهود السلام إذ إنها مشادة على اراض فلسطينية يفترض أن تشكل جزءاً من الدولة الفلسطينية المنشودة.

وكان الجيش الاسرائيلي أعلن الاحد في بيان مقتل جندي اسرائيلي واصابة أخرى اضافة الى اصابة الحاخام المستوطن الذي توفي الاثنين متأثرا بجروحه، في هجوم قام به الشاب الفلسطيني.

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