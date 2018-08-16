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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أغسطس, 2018 12:18 م 16 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:18

صورة من الارشيف لفاجبايي في نيودلهي في 18 شباط/فبراير 2002 مع الحائز على نوبل للادب نايبول الذي توفي قبل ايام (afp_tickers)