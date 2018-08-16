وفاة رئيس الوزراء الهندي السابق اتال بيهاري فاجباي (رسمي)
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
صورة من الارشيف لفاجبايي في نيودلهي في 18 شباط/فبراير 2002 مع الحائز على نوبل للادب نايبول الذي توفي قبل ايام(afp_tickers)
أعلن رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي أن رئيس الحكومة الهندي السابق أتال بيهاري فاجبايي توفي الخميس عن 93 عاما بعد أن أدخل غرفة العناية الفائقة في نيودلهي.
وكتب مودي في تغريدة على تويتر "وفاته تسجل نهاية حقبة. عاش من أجل الأمة وخدمها بإخلاص لعقود". وكان فاجبايي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات.
وقال إن "وفاته خسارة شخصية لا تعوض".
وكان يواجه منذ سنوات مشاكل صحية لكن حالته تدهورت كثيرا في الأيام الأخيرة بحسب الأطباء.
وكان نقل إلى المستشفى قبل أكثر من شهرين لإلتهاب الكلى وآلام في الصدر وبات وضعه "حرجا" الخميس.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب