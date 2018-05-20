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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مايو, 2018 04:33 ص 20 مايو 2018 - آخر تحديث - 04:33

شعار مجموعة "ال جي" الكورية الجنوبية التي توفي رئيسها كو بون-مو عن 73 عاما في 20 ايار/مايو 2018 (afp_tickers)