هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2019 03:16 م

متظاهرون رافعين راية تدعو لانقاذ البشر في البحر الابيض المتوسط، خلال تجمع دعت له منظمات حقوقية بروما في 28 كانون الثاني/يناير

أنتشلت جثة رضيع وأعتبر ثمانية أشخاص على الاقل في عداد المفقودين، بعد غرق مركب الثلاثاء قبالة ليبيا، بحسب ما أفاد مسؤول ليبي.

وكان المركب ينقل 27 مهاجرا عندما غرق قبالة مدينة صبراتة الواقعة على بعد 70 كلم غربي العاصمة طرابلس، بحسب بسام الغرابلي رئيس المكتب المحلي لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال أنه اعتمد على شهادات 18 ناجيا.

واثر ابلاغهم من صيادين هرع حرس السواحل الليبيين لنجدة المهاجرين ال 18 بينهم سبع نساء. وكان المهاجرون يحاولون عبور البحر المتوسط متجهين الى ايطاليا، بحسب المسؤول الذي تعذر عليه تحديد جنسياتهم.

وأوضح مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا من جهته أنه تم ايداع 15 ناجيا المستشفى. ويعاني بعضهم من كسور.

وتعتبر ليبيا وجهة ومعبرا للهجرة الى السواحل الاوروبية لآلاف المهاجرين الافارقة.

ويموت المئات منهم سنويا في البحر في ظروف بالغة السوء وهم في طريقهم الى السواحل الايطالية التي تبعد 300 كلم عن السواحل الليبية.

لكن بفضل اتفاقات مثيرة للجدل ابرمت في ليبيا ثم قرار ايطاليا غلق موانئها أمام السفن التي تنقذ مهاجرين في البحر، تراجع عدد الواصلين الى ايطاليا بشكل كبير بداية من منتصف 2017.

وتمكن نحو 350 مهاجرا من الوصول الى ايطاليا منذ بداية 2019، مقابل 6161 مهاجرا في الفترة ذاتها من 2018.

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