محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 11 سبتمبر, 2018 12:07 م 11 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:07

وفاة كلثوم نواز بعد معاناتهامن سرطان الغدد اللمفاوية (afp_tickers)