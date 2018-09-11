وفاة زوجة رئيس وزراء باكستان السابق المسجون نواز شريف
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وفاة كلثوم نواز بعد معاناتهامن سرطان الغدد اللمفاوية(afp_tickers)
توفيت كلثوم نواز، زوجة رئيس وزراء باكستان السابق المسجون نواز شريف، في لندن الثلاثاء بعد معاناتها من مرض السرطان، فيما لا يزال زوجها يقبع في السجن في باكستان.
وشخصت إصابة كلثوم نواز (68 عاما) بسرطان الغدد اللمفاوية في اب/اغسطس العام الماضي، وتلقت العلاج في مستشفى خاص في لندن لمدة اشهر.
وصرح المتحدث باسم حزب رابطة باكستان الاسلامية-نواز، حزب نواز شريف، لوكالة فرانس برس "نعم لقد تأكدت وفاة كلثوم نواز".
وقال الاعلام الباكستاني أن كلثوم نواز، التي كانت السيدة الاولى في باكستان ثلاث مرات، وضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي في وقت سابق من اليوم.
واطيح بنواز من السلطة بعد شهر من تشخيص حالة زوجته.
وتوجه هو وابنته مريم نواز إلى لندن لمرافقة زوجته، إلا أنه عاد إلى باكستان في 13 تموز/يوليو من هذا العام لحشد الدعم لحزبه قبل أيام من الانتخابات العامة.
وأودع نواز وابنته السجن فور وصولهما بعد ادانتهما بتهم الفساد، وخسر حزبه الانتخابات التي جرت في 25 تموز/يوليو لصالح حزب "حركة الانصاف" بزعامة عمران خان.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب