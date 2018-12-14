وفاة طفلة مهاجرة من غواتيمالا في مركز احتجاز في الولايات المتحدة

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 ديسمبر, 2018 03:45 ص

مهاجرون من دول أميركا الوسطى يصلون الى مدينة تيخوانا المكسيكية على الحدود مع الولايات المتحدة في الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2018

توفيت طفلة غواتيمالية عمرها سبعة أعوام في مركز احتجاز أميركي بعيد ساعات على اعتقالها إثر دخولها البلاد خلسة ضمن مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، بحسب ما أفادت صحيفة واشنطن بوست الخميس.

وقالت الصحيفة نقلاً عن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية إن الطفلة التي عبرت الحدود بشكل غير شرعي من المكسيك مع والدها وعشرات المهاجرين غير الشرعيين الآخرين توفيت بسبب "الجفاف والصدمة".

وأوضح المصدر أنّ الطفلة "التي لم تأكل أو تشرب طوال عدة أيام" أصيبت بتشنجات بعد ثماني ساعات فقط على وضعها في مركز الاحتجاز فنقلت على متن مروحية إلى مستشفى حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

وجعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من سياسته المتشدّدة إزاء المهاجرين أحد مداميك ولايته الرئاسية، الأمر الذي أثار غضب معارضيه الذين اتّهموه بتشويه صورة المهاجرين من أجل تحقيق مكاسب سياسية.

وتعهّد الملياردير الجمهوري ببناء جدار على الحدود مع المكسيك حيث نشر آلاف الجنود الأميركيين، كما فصل أكثر من ألفي طفل مهاجر عن والديهم، وذلك تنفيذاً لسياسته القائمة على "عدم التسامح" مع الهجرة غير الشرعية.

وتحاول الإدارة الأميركية جاهدة وقف تدفق المهاجرين من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور الذين يصلون إلى الحدود الأميركية عبر المكسيك لطلب اللجوء في الولايات المتحدة بسبب خطورة الأوضاع في بلدانهم.

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