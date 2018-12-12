وفاة طفل اسرائيلي ولد قبل أوانه بعد هجوم في الضفة الغربية (مستشفى)

هذا المحتوى تم نشره يوم 12 ديسمبر, 2018 05:01 م

شرطيون إسرائيليون قرب سيارة تضررت في موقع هجوم نفذه فلسطيني صدم بسيارته وأصاب ثلاثة جنود على طريق بين بيت أمر والعروب شمال غرب الخليل في الضفة الغربية المتحدة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

توفي طفل إسرائيلي ولد قبل أوانه بعدما أصيبت والدته بجروح بالغة في هجوم شنه فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد مستشفى في القدس كان يتابع حالته.

وقال المستشفى في بيان "بحزن كبير، نعلن وفاة الطفل (...) بعد الهجوم، رغم الجهود لانقاذ هذا الرضيع الذي ولد قبل أوانه".

وأصيب سبعة أشخاص بينهم إمرأة حامل، عندما أطلق مسلحون النار من سيارتهم على موقف حافلات في مستوطنة عوفرا في الضفة الغربية المحتلة مساء الاحد.

ولا تزال قوات الجيش والأمن تبحث عن المهاجمين.

وكانت مصادر طبية ذكرت أن المرأة (21 عاما) في حالة مستقرة عقب الهجوم، إلا أن المستشفى ذكر الاثنين أن حالة الطفل الذي ولد بعملية قيصرية، قد تدهورت.

أما سائر الجرحى فليسوا في حالة حرجة.

وأشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة بالهجوم وقالت في بيان إنه أثبت أن "المقاومة" ما زالت حية في الضفة الغربية التي تشهد هجمات بصورة متقطعة ضد الإسرائيليين.

ويشن الفلسطينيون هجمات متفرقة على الاسرائيليين في الضفة الغربية.

وإطلاق النار الاحد قرب عوفرا شمال القدس من أخطر الهجمات التي شهدتها الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر عندما أطلق الفلسطيني أشرف نعالوة النار على اسرائيليَين وقتلهما في منطقة صناعية تابعة لمستوطنة قريبة.

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